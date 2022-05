Clamoroso Mbappé: "Real Madrid, sta trattando di nuovo con il Psg"

MADRID (SPAGNA) - Sul futuro di Kylian Mbappé aleggia un enorme punto interrogativo. L'attaccante sembrava a un passo dal trasferimento al Real Madrid ma, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, dopo aver dato il sì ai Blancos si sarebbe seduto nuovamente al tavolo del Psg per sentire e analizzare la proposta del suo attuale club. Come accaduto la scorsa estate, quando le Merengues avevano messo 200 milioni di euro sul piatto, il passaggio dell'ex Monaco al Santiago Bernabeu potrebbe saltare. Di certo ci sarebbe stata una brusca frenata. Se fino a qualche giorno fa si trattava infatti solo di attendere la firma sul contratto e la finale di Champions League del 28 maggio, che vedrà il Real Madrid sfidare il Liverpool, adesso la situazione sarebbe cambiata, e non poco.

Mbappé diviso tra Psg e Real Madrid

Intanto, durante gli incontri in Francia e soprattutto a Doha, il club di Al-Khelaïfi gli avrebbe detto di fissare la cifra desiderata e indicare i punti cruciali su cui agire per migliorare la squadra e la società. Kylian vuole vincere la Champions e, per questo, non vedrebbe di buon occhio la continuità di Leonardo e Pochettino, ritenute figure da sostituire. Nei giorni scorsi il calciatore, secondo quanto racconta Marca, ha incontrato il suo entourage per analizzare la situazione e parlare poi con il Psg. Da qui il nuovo incontro fissato per domenica, quando tramite un messaggio in tv, annuncerà la sua decisione: restare al Psg o andare al Real Madrid. Ai Blancos c'è ottimismo, ma l'attesa per la scelta finale sale ora dopo ora.