Psg, Di Maria saluta compagni e tifosi: e Paredes approva...

Angel Di Maria dirà addio al Paris Saint-Germain sabato sera, dopo la partita contro il Metz, 38a e ultima giornata della Ligue 1 2021-'22. Per il Fideo sarà l'ultima partita con il club francese a chiusura di una permanenza durata sette anni, la più lunga della carriera per l'argentino.

Di Maria-Juve, fumata bianca vicina Il futuro sembra tracciato e dovrebbe portare il campione del Sud America 2020 in quell'Italia che è la sua terra d'origine e in particolare nella Juventus, pronta a fargli firmare un ricco contratto per una o due stagioni con l'obiettivo di mettere in rosa esperienza e qualità nell'allestimento di un organico subito pronto per tornare a lottare per vincere qualcosa. Per il momento l'unica certezza è proprio l'addio al Psg, con il quale Di Maria ha vinto 19 titoli, tra i quali cinque campionati, senza però riuscire a sollevare il trofeo più ambito, quella Champions League che l'argentino ha vinto da protagonista nel 2014 con il Real Madrid, risultando il migliore in campo nella notte di Lisbona contro l'Atletico Madrid che valse per i Blancos la gloria della Décima.

Psg, Di Maria e il record di assist di tutti i tempi Di Maria è già nella storia del Psg come il miglior assistman di tutti i tempi: ben 113 i suoi passaggi di sempre con la maglia del Paris, mentre i gol realizzati sono stati 92. Un contributo enorme alla crescita della squadra sul campo e a livello d'immagine, che la frangia più calda della tifoseria rimarcherà nel saluto speciale in progettazione per la gara contro il Metz, che vedrà Angel partecipare alla cerimonia di premiazione per il 10° titolo nazionale nella storia del Psg, per poi magari sbilanciarsi sul proprio futuro.