"Non solo Juve: anche il Tottenham di Conte pensa a Perisic"

La qualificazione del Tottenham alla prossima Champions League, che la squadra di Antonio Conte dovrebbe ratificare nell’ultima giornata di Premier League battendo in casa il già retrocesso Norwich, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la sessione di calciomercato che è ormai alle porte.

Il Tottenham vede la Champions League: le conseguenze sul mercato Dopo aver centrato l’obiettivo stagionale grazie alla rimonta ai danni dell’Arsenal, il tecnico salentino sembra deciso a restare alla guida degli Spurs, forte della speranza che il presidente Levy utilizzi gli introiti in arrivo proprio dal pass Champions per rinforzare la squadra e colmare il gap con le altre big di Premier. Così in sede di campagna acquisti Conte sembra deciso a guardare verso la Serie A, magari per provare a riavere a disposizione alcuni dei giocatori con i quali ha vinto lo scudetto 2021 con l’Inter. Tra questi ci sono Alessandro Bastoni, che potrebbe essere il gioiello scelto da cedere scelto dall'Inter per dare ossigeno al bilancio, ma anche Ivan Perisic, vicino alla separazione dai nerazzurri e tentato di accettare la proposta della Juventus.

'Espn': "Dal Tottenham concorrenza alla Juve per Perisic" Secondo quanto riportato da 'Espn' tra i bianconeri e l’esterno croato, che è stato uno dei migliori giocatori dell’annata nerazzurra e fresco di doppietta decisiva nella finale di Coppa Italia proprio contro la Juve, non c’è ancora nulla di scritto, così il Tottenham è pronto a inserirsi in quella che è a tutti gli effetti una trattativa a tre. Perisic infatti incontrerà al termine del campionato i dirigenti dell’Inter che gli recapiteranno l’ultima offerta, che dovrebbe però essere inferiore a livello d'ingaggio rispetto a quanto è disposta a mettere sul tavolo la Juve. Conte, che ha avuto un ruolo chiave nella trasformazione di Perisic da attaccante a esterno a tutta fascia, posizione mantenuta anche nell’era Inzaghi, vorrebbe riavere a disposizione il croato, e dal canto proprio il giocatore non ha chiuso alla possibilità di tornare a lavorare con il proprio ex allenatore. Gli Spurs, tuttavia, non sembrano disposti a sfidare la Juve sul piano dell’ingaggio, considerando anche l’età del giocatore.