Perisic gela l'Inter: "Il mio futuro? Con i leader non si aspetta l'ultimo momento"

Perisic punge l'Inter: "Non si aspetta l'ultimo momento..."

Oltre che parlare della partita, però, Perisic non ha dribblato il tema relativo al proprio futuro. Nel pre-partita l’ad dell'Inter Beppe Marotta si era detto ottimista sul rinnovo del contratto del croato, in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il vice campione del mondo sembra di parere opposto...: "Il mio futuro? Non è il momento di parlarne, ma con i leader non si aspetta l’ultimo momento per discutere il rinnovo. Voi questo non lo sapete” la chiosa di Perisic rivolta ai giornalisti.