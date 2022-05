"Mbappé rifiuta una cifra record dal Real Madrid: rinnoverà con il Psg"

MADRID (Spagna) - Kylian Mbappé ha detto definitivamente no al Real Madrid. Marca scrive che l'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e a lungo corteggiato dal club spagnolo, ha comunicato il suo rifiuto al presidente dei Blancos, Florentino Perez. La settimana scorsa Mbappé e il Real avevano raggiunto un accordo che prevedeva un ingaggio record da 130 milioni al momento delle firma. Nei giorni successivi però il calciatore e il suo staff hanno subito pressioni da parte del Psg, tanto da ripensarci. La proprietà qatariota del club francese avrebbe accontentato in tutto Mbappé, pur di fargli firmare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Secondo Marca al bomber transalpino sarà addirittura concesso di avere voce in capitolo sulla nomina del direttore sportivo e dell'allenatore della squadra parigina. A Madrid il rifiuto ha fatto restare malissimo i dirigenti, su tutti Perez, che per arrivare a Mbappé aveva rinunciato a dare l'assalto a Erling Haaland, che andrà al Manchester City.