"Marsiglia, nuovo stop alla cessione di Arek Milik"

Arek Milik è destinato a rimanere al Marsiglia anche nella prossima stagione, almeno secondo il presidente del club francese Pablo Longoria . Si sono moltiplicate nelle ultime settimane le indiscrezioni sul futuro dell'attaccante polacco, in rotta con il tecnico Jorge Sampaoli, ma il massimo dirigente dell'OM non sembra avere dubbi sull' ex Napoli .

Longoria: "Milik resta a Marsiglia"

"Milik è un giocatore sotto contratto con noi - ha spiegato Longoria a RMC Sport -, abbiamo parlato con lui per tutto l'anno e vogliamo dare continuità a questo progetto anche per la prossima stagione. Questi giocatori ci hanno portato fino al secondo posto in campionato ed è importante dare continuità a questo gruppo. Come dico sempre, tra persone intelligenti un accordo è sempre possibile". Accostato in Italia alla Juventus, Milik in questa stagione ha disputato 37 partite tra campionato e coppe, andando a segno venti volte. L'ex attaccante azzurro è partito spesso dalla panchina e non ha nascosto il suo disappunto con il tecnico Sampaoli.