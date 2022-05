Supermercato Italia: da Emerson a Jorginho, tutti gli azzurri con la valigia

INVIATO A FIRENZE - L’Italia, negli ultimi due anni, non è mai stata così in movimento. La foto vale per le strade del centro di Firenze, prese d’assalto dai turisti, e in senso figurato per Coverciano, dove il ct Mancini cerca una nuova scintilla in grado di riaccendere il calcio italiano e tenere incollata la Nazionale, distratta dal mercato in arrivo e dalla voglia esagerata di vacanze. Effetti post pandemici. Prezzi alle stelle negli alberghi, nel calcio invece non gira un euro, le quotazioni scendono e i contratti scadono, inducendo alla tentazione del colpo a costo zero. Un punto di partenza c’è: 14 azzurri su 37, escludendo i baby assoldati per lo stage, non conoscono il proprio futuro. Sono destinati a muoversi. Gioielli, occasioni, investimenti sul futuro: supermarket Italia. Nel conto non sono entrati Chiellini, destinato a Los Angeles per l’ultimo anno di carriera, e Luiz Felipe, l’oriundo ex Lazio da due mesi in parola con il Betis Siviglia.

Bernardeschi e i portieri Ecco l’ultima moda, nel segno del risparmio sul cartellino. Tre campioni d’Europa sono svincolati. Da Torino raccontano il nervosismo montante di Cairo, mai troppo disposto a credere nel ripensamento di Belotti e ora convintissimo di averlo perso. L’ultimatum posto al Gallo sarebbe scaduto. E’ uscita la pista del Monza di Berlusconi e Galliani, ma in pole ci sarebbe la Fiorentina senza escludere altre possibilità (dalla Roma al Napoli) con il gap temporale: entrerebbero in azione più avanti e solo in determinate circostanze. Ha richieste Bernardeschi. Ci pensa il Napoli, costretto a sostituire Insigne. Pioli lo vorrebbe al Milan e l’ha inserito nella lista dei possibili rinforzi. Qualcosa, per l’ex Juve, si muove all’estero. Sirigu, invece, ha rescisso con il Genoa per effetto della retrocessione: dovrebbe andare al Napoli come vice di Meret o di Ospina. Nel primo caso si tratterebbe di un intreccio azzurro. Il portiere friulano chiede un posto da titolare a Spalletti: o resta per giocare o se ne va. De Laurentiis valuta 20 milioni il cartellino, ma il contratto termina nel 2023.

Scamacca in orbita Inter Stessa scadenza per Florenzi, 31 anni, ancora vincolato alla Roma. Il Milan può esercitare il riscatto. Pioli attende gli sviluppi societari e le mosse di Maldini. Piace, ma non c’è ancora niente di concreto per Scamacca. Fermo Ibra, serve un’alternativa a Giroud. Il centravanti del Sassuolo, dopo l’inverno trascorso in orbita Inter, è entrato nel mirino del club rossonero. Quotazione 30 milioni. Occhio al Napoli, ma solo nel caso in cui dovesse partire Osimhen. Come al solito, le cessioni eccellenti porteranno liquidità e sbloccheranno le trattative a luglio. L’Inter deve sacrificare un big. Inzaghi ha pregato Marotta e Zhang di alzare un muro per Bastoni. Nelle ultime ore è stato accostato al Manchester United. Il pericolo principale, in realtà, porta verso Londra. Conte vorrebbe il suo ex difensore al Tottenham. Un’offerta da 60 milioni placherebbe le resistenze in via della Liberazione.

Emerson e Jorginho, rientro in Serie A In Serie A potrebbero rientrare gli oriundi Emerson e Jorginho. Sarri da mesi ha chiesto a Lotito uno sforzo per l’esterno sinistro, indicando l’italo-brasiliano allenato al Chelsea, nell’ultima stagione in prestito al Lione. L’ingaggio è elevato e il club francese non esclude di esercitare il riscatto. Il play azzurro, 30 anni e contratto in scadenza nel 2023, rappresenta un affare. Nelle ultime settimane con Tuchel ha perso il posto. Dovrebbe lasciare il Chelsea. Serve un ingaggio da cinque o sei milioni, ma i benefici fiscali del Decreto Crescita lo favoriscono. Se n’è parlato per la Juve. Sarebbe perfetto per Allegri, attratto (come ai tempi del Milan) dai due medianoni abolendo la figura del regista. Ieri Jorginho è stato indicato come un possibile nuovo regista per Mourinho, ma non sono arrivate conferme sull’eventuale interesse della Roma. Nella Capitale tengono banco due casi. Zaniolo, l’eroe di Tirana, deve rinnovare il contratto in scadenza tra due anni. Qualora arrivasse una proposta da 40 milioni, i Friedkin potrebbero cederlo. Acerbi e la Lazio, dopo una stagione tempestosa, valutano la separazione, non ancora certa. Lotito chiede 6 o 7 milioni e non si è ancora garantito il sostituto (Romagnoli chiede più soldi e tiene aperto il dialogo con il Milan). Il Leone deciderà con calma e solo se arrivasse un’opportunità da non declinare: Inter o Juve tra qualche settimana, non ora.