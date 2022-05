"Tchouameni ad un passo dal Real Madrid"

MONACO - Il Real Madrid campione di Spagna e d'Europa in carica è pronto a piazzare il primo colpo della sua campagna acquisti. Dalla Francia, Rmc Sport, riportano che ormai sembrerebbe imminente l'accordo tra Aurelien Tchouameni (22 anni) ed il club spagnolo! Le Merengues avrebbero accelerato le trattative, con il presidente Florentino Perez in prima fila, dopo la vittoria di sabato in Champions League contro il Liverpool. Il club del principato starebbe per accettare l'offerta di 80 milioni di euro del Real Madrid (o anche di più con i bonus) nonostante l'insistenza del Paris-Saint-Germain. Il giocatore, attualmente in ritiro con la Nazionale, dal canto suo affermava già da qualche giorno la sua volontà di entrare a far parte della famglia Blancos.