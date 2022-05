Psg, ufficiale: riscattato Nuno Mendes dallo Sporting

Si può dire ufficialmente iniziata la pianificazione della prossima stagione del Paris Saint Germain. Dopo infatti il rinnovo di Kylian Mbappè, arriva il riscatto di Nuno Mendes, con il club parigino che acquista a titolo definitivo dallo Sporting il 19enne esterno portoghese reduce da un'ottima stagione, nella quale è riuscito ad ottenere la maglia da titolare. Il ragazzo, classe 2002, uno dei più promettenti nel panorama europeo, ha infatti da tempo conquistato la fiducia di Pochettino e della dirigenza; sono state 27 le presenze in Ligue 1 in questa stagione e ben 8 in Champions League di cui 7 partendo da titolare. Dopo i 7 milioni versati nelle casse del club di Lisbona la scorsa stagione, ne arrivano altri 40 fissati dall'opzione di acquisto esercitata dai campioni di Francia. Per il giovane contratto fino al 2026.