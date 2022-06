"Valencia in pressing su Gattuso"

VALENCIA (SPAGNA) - È tempo di rivoluzione in casa Valencia. Il club spagnolo è pronto a un profondo rinnovamento, a partire dall'assetto societario, col proprietario Peter Lim che è alle prese con la ricerca di un nuovo presidente dopo il benservito ad Anil Murphy. Sean Bai è stato nominato direttore generale ad interim e in questi giorni, secondo quando racconta AS, si trova a Singapore proprio per definire con Lim i piani per la prossima stagione. A cominciare dalla nuova guida tecnica.