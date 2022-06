Denis Suarez, non c’è solo la Lazio: spunta l’offerta del Betis

La Lazio continua a ragionare sulla possibilità di aprire una trattativa per Denis Suarez: è un jolly, può essere utilizzato nel ruolo di attaccante esterno e di mezzala. Dribbling, rapidità, inventiva, passaggi filtranti, qualche blitz in area. E’ un’idea per arricchire il ventaglio di soluzioni da consegnare a Sarri, che ha rinnovato il contratto fino al 2025. Denis Suarez ha ventotto anni, gioca nel Celta Vigo, ha segnato quattro gol e firmato sei assist nell’ultimo campionato. Ha un contratto fino al 2024 e ha chiesto al presidente Carlos Mouriño di essere ceduto. E’ cresciuto nella scuola calcio del Celta, si è formato nel vivaio del Manchester City e del Barcellona, ha giocato anche nel Siviglia, nel Villarreal e nell’Arsenal. Non interessa solo alla Lazio. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Betis, che ha offerto al Celta soldi e due giocatori: gli attaccanti Diego Lainez, messicano, e Loren Moron, tornato a Vigo dopo il prestito all’Espanyol. Il club galiziano, però, ha bocciato la proposta. Chiede 6-7 milioni di euro, senza contropartite, per lasciare andare via Denis Suarez, rappresentato dagli agenti della Intermedia Sport Player. Anche la Fiorentina e il Villarreal seguono gli sviluppi: il giocatore è nei piani di Italiano e Unai Emery.