"Dybala apre alla Premier League: è derby Arsenal-Tottenham"

LONDRA (INGHILTERRA) - Per Paulo Dybala è giunta l'ora di fare le valigie. Il suo contratto con la Juve scadrà ufficialmente il 30 giugno ma la Joya ha già salutati gli ormai suoi ex compagni e il popolo bianconero. L'argentino si libera e parametro zero, pertanto sarebbero diversi i top club europei che avrebbero puntato i riflettori su di lui. In primis l'Inter, con Marotta che vorrebbe portarlo alla corte di Simone Inzaghi.

Al termine della Finalissima tra Italia e Argentina giocata a Wembley, sfida nella quale Dybala è andato in gol al primo pallone toccato dopo essere entrato nel recupero, la Joya ha parlato di futuro, sottolineando quanto si trovi bene in Italia ma aprendo anche a un possibile trasferimento all'estero: "Sono abbastanza calmo. Le persone con cui lavoro se ne stanno prendendo cura. In Italia sono molto a mio agio, ma mi piacerebbe comunque conoscere altri campionati come Premier League e Liga. Ma in Italia sono felice". Parole che, secondo il Daily Express, avrebbero messo in allerta Arsenal e Tottenham, pronte a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni dell'argentino. Dybala potrebbe scrivere un nuovo capitolo della storica rivalità tra Gunners e Spurs. Il derby del nord di Londra è anche sul mercato.

