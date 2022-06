Inter, Materazzi chiama Dybala: "Non vedo l'ora..."

ROMA - "Felicità unica", il messaggio di Paulo Dybala su Instagram per festeggiare la vittoria della sua Argentina contro l'Italia nella Finalissima, arrivata grazie anche al suo gol, quello che ha chiuso di fatto la partita sul 3-0. Un modo per celebrare il risultato, ma che si è rivelato anche una buona occasione per alimentare le voci di calciomercato che stanno riguardando la Joya.