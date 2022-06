"Il Bayern apre alla cessione di Lewandowski, fissato il prezzo: 40 milioni di euro"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - L'avventura di Robert Lewandowski al Bayern Monaco è davvero giunta al capolinea. L'attaccante polacco ha più volte espresso il desiderio di cambiare aria , pertanto non rinnoverà il contratto che lo lega al club bavarese fino al giugno 2023. Il club tedesco, che ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, secondo il quotidiano Bild avrebbe capito che ormai non c'è più niente da fare e per tali ragioni sarebbe disposto a sedersi a un tavolo per trattarne la cessione.

I campioni di Germania, infatti, temono che il calciatore possa ricorrere all'articolo 17 della Fifa e svincolarsi per una cifra attorno ai 24 milioni di euro, molto meno di quanto il club tedesco potrebbe incassare da una trattativa. La società avrebbe fissato il prezzo di vendita sui 40 milioni di euro, mentre il Barcellona, club in pole per il bomber polacco, si sarebbe fermato a 32. Le parti, dunque, non sarebbero poi così distanti, pertanto presto potrebbe trovarsi una soluzione per fare contenti tutti.

Intanto il Bayern Monaco non è stato con le mani in mano e avrebbe già individuato il profilo giusto per sostituire Lewandowski. Si tratta di Sadio Mané che, anche dal ritiro del Senegal, ha confermato di voler lasciare il Liverpool. "Il 60-70% del popolo senegalese vuole che vada via dal Liverpool? Farò quello che vogliono, per adesso bisogna aspettare", queste le parole dell'attaccante dei Reds che, come il bomber polacco, andrà in scadenza a giugno 2023.

