Calciomercato Lecce, Strefezza verso il Torino

LECCE - Con 14 gol e 6 assist Gabriel Strefezza (25) è stato uno dei protagonisti indiscussi della promozione del Lecce. Classe ’97, il centrocampista brasiliano (con passaporto italiano) è uno storico obiettivo del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, con cui c’è un rapporto di stima e fiducia dai tempi della Spal. Ecco, dopo un tenace inseguimento iniziato lo scorso gennaio, il dirigente dei granata pregusta il successo dell’operazione. Serve, però, un ultimo sforzo: un rilancio decisivo sui 7 milioni di euro. Ovvero a metà strada tra l’ultima offerta da 5 milioni e la richiesta iniziale di Pantaleo Corvino (10 milioni). La logica del ds salentino è presto detta: non esistono incedibili e per questo è pronto ad accontentare il suo talento, desideroso di fare il salto di qualità in questa sessione di trattative.