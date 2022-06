"Di Maria tiene in attesa la Juve perché aspetta il Barcellona"

BARCELLONA - Questa può essere la settimana decisiva per il passaggio di Di Maria alla Juve . L'offerta è sul tavolo, sono giorni da dentro o fuori, il calciatore deve decidere se accettare o no il biennale da 7-7,5 milioni di euro più bonus e trasferirsi in Italia. Il Fideo vorrebbe un solo anno di contratto e sta ancora prendendo tempo, tenendo sulle spine la Juventus. Non solo: dalla Spagna spiegano il ritardo del sì dell'argentino con un'altra ragione: ci sarebbe il Barcellona dietro .

"Juve, Di Maria aspetta il Barcellona"

Secondo il Mundo Deportivo, il "Fideo" preferirebbe tornare in Liga, dove ha giocato con la maglia del Real Madrid, e starebbe aspettando segnali dal Barça che però deve prima cedere Dembélé, indirizzato verso il Chelsea. Per i blaugrana la prima opzione sarebbe Rapinha del Leeds, ma il costo di circa 55 milioni di euro rende difficile l'affare. Ecco perché l'idea Di Maria in Catalogna non è ancora stata scartata, anche se la Juve resta ampiamente in vantaggio.