In Spagna SER non ha dubbi: il Manchester City ha offerto Gabriel Jesus al Real Madrid e all'Atletico Madrid (no dei colchoneros che non sono interessati). I Citizens vogliono liberarsi dell'attaccante brasiliano e lui vuole cambiare aria, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Il giocatore, 25enne, è stato accostato anche alla Juve come vice Vlahovic e all'Arsenal, che avrebbe offerto 11 milioni di ingaggio per convincerlo a trasferirsi a Londra. Voci di mercato alle quali ora si aggiunge anche quella che lo vorrebbe verso il Real.