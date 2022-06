Calciomercato Lecce, idea Destro per l'attacco

LECCE - Il calciomercato del Lecce è già entrato nel vivo: in attesa del rilancio del Torino per Gabriel Strefezza (25), i salentini valutano anche i possibili sostituti di Massimo Coda (33). L’attaccante è infatti richiestissimo in B e non solo da Parma e Cagliari. Per lui e nei giorni in cui si definisce il puzzle degli allenatori, potrebbero muoversi anche altri club: lo scoglio è la durata del contratto, l’ex Benevento chiede un triennale. Inevitabile, quindi, parlare già di innesti validi ed esperti come Mattia Destro (31). Il goleador marchigiano è libero dopo l’esperienza col Genoa. È stimato anche dalla Cremonese ma ogni decisione è rinviata ai prossimi giorni: l’entourage del giocatore aspetta prima di conoscere la composizione finale del mosaico delle panchine.