"Tchouameni al Real Madrid: accordo da 100 milioni con il Monaco"

MADRID (Spagna) - La telenovela Real Madrid-Aurelien Tchouameni sembrerebbe essere arrivata a conclusione. Dopo le tante voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, tra Spagna e Francia, è The Athletic ha dare per fatta la trattativa. Secondo il media statunitense, il club madrileno avrebbe raggiunto l'accordo con il Monaco per ingaggiare il centrocampista: totale dell'operazione di oltre 100 milioni di euro. I club starebbero finalizzando le pratiche prima di passare alla firma e all'annuncio ufficiale del 22enne. I campioni d'Europa sarebbero dunque i preferiti di Tchouameni, sul quale erano pronte ad investire anche Psg, Liverpool e United, ma alla fine sarà proprio la volontà del giocatore a fare la differenza. Dopo 95 presenze in due stagioni, che gli sono valse anche la convocazione nella nazionale maggiore di Deschamps, il giovane talento è pronto dunque a lasciare il Principato: cresce l'attesa per l'ufficialità.