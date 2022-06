Bayern, reprimenda a Lewandowski: "Ha ancora un anno di contratto, resta qui"

Il Bayern Monaco prova a spegnere ogni "entusiasmo" di mercato legato a Robert Lewandowski. Il super bomber polacco si era detto "svuotato, addirittura morto dentro, alla ricerca di nuovi stimoli professionali, lontani da Monaco di Baviera". Concetti che, chiaramente, non sono affatto piaciuti alla dirigenza del club pluricampione di Germania: "Parole fuori luogo del giocatore: ha un contratto fino al 2023, giocherà qui anche la prossima stagione, non crediamo possano esistere discussioni", hanno detto in coro sia il presidente Herbert Hainer che il direttore sportivo, l'ex Juve Hasan "Brazzo" Salihamidzic.