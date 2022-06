Calciomercato Monza: triplo colpo Pinamonti, Pirola e Sensi

MONZA - Andrea Pinamonti (23), più il riscatto di Lorenzo Pirola (20), senza dimenticare Stefano Sensi (26). Il Monza fiuta il triplo colpo e mette la quinta per aggiudicarsi, intanto, le prestazioni dell’attaccante classe ’99. L’incontro con l’entourage del giocatore (apprezzato anche da Torino e Fiorentina) è stato molto positivo: si tratta per una stretta di mano sui 18 milioni di euro. Sono attese novità su Andrea Ranocchia (34), Antonio Candreva (35) e sul sogno Matteo Pessina (25). Certo, il centrocampista costa molto ma il fatto che sia cresciuto nel vivaio brianzolo può aiutare le parti ad intavolare una operazione. Non vanno poi ancora messi da parte Stephan El Shaarawy (29), nel mirino pure dell’Atalanta, e Nicolò Fagioli (21). Il giovane centrocampista della Juventus è tuttavia al momento focalizzato solo sul rinnovo con i bianconeri: una nuova tappa in prestito verrà presa in considerazione solo più avanti.