Dalla Francia: "Pogba attende la firma di Zidane per parlare col Psg"

La notizia di mercato bomba delle ultime ore sarebbe l' approdo di Zinedine Zidane al Paris Saint-Germain , accordo che se dovesse essere ufficializzato potrebbe cambiare le carte in tavola per tanti club. Tra questi ci rientra anche la Juventus , che dopo aver corteggiato e aver raggiunto un accordo di massima con Paul Pogba , potrebbe vedere sfumare il ritorno del francese in bianconero.

"Pogba aspetta la firma di Zidane"

Infatti, secondo quanto rilevato da RMC Sport, il classe 1993 starebbe attendendo l'ufficialità dell'approdo a Parigi di Zidane per poter avviare dei colloqui col Psg. Il tecnico è un grande estimatore di Pogba, tanto che in passato aveva provato più volte a portarlo al Real Madrid senza però riuscire a trovare l'accordo col Manchester United. Libero di trattare da svincolato, l'ex Red Devils vorrebbe sedersi al tavolo con la società parigina per discutere e capire quale ruolo potrebbe avere nell'eventuale squadra di Zidane, con l'obiettivo di conquistare un posto nei convocati della selezione francese in vista dei Mondiali in Qatar.

L'entourage di Zizou smentisce l'accordo

Intanto dall'entourage di Zinedine Zidane è pero arrivata la secca smentita sull'accordo raggiunto col Psg. Alin Migliaccio, storico consulente di Zizou, ha infatti sottolineato all'Equipe: "Tutte queste voci sono infondate. Sono l'unica persona ammessa a rappresentare Zidane e né lui né io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg. Non sono nemmeno sicuro che l'Emiro del Qatar sia davvero interessato all'arrivo di Zidane".

Pogba, la Juve è in stand by

Se il countdown al "Pogback" era ormai partito da diversi giorni, i tifosi dovranno rimandare per un secondo momento la gioia per l'eventuale ritorno del francese alla Juventus. Pogba, che già aveva preso tempo per pensare bene alla soluzione per il prosieguo della carriera, avrebbe messo in stand by i bianconeri e solo dopo l'eventulae dialogo col Paris Saint-Germain verrà presa una decisione finale per la stagione che verrà.