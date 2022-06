"Lewandowski: accordo per una cifra super con il Barça, ma spunta il Psg"

BARCELLONA (Spagna) - Nonostante un accordo che sembrerebbe già perfezionato e solamente da definire nei dettagli, il passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona potrebbe ancora tornare in discussione dopo l'indiscrezione pubblicata da L'Equipe di un possibile inserimento da parte del Psg , che con il nuovo uomo mercato Luis Campos , subentrato al silurato Leonardo, tenterà di convincere Bayern e giocatore . Impresa ardua, almeno per quanto riguarda il bomber polacco, tentato dall'azulgrana per più di un motivo.

Cifre da capogiro: così il Barça ha convinto Lewandowski

Al di là delle contingenti problematiche di bilancio del club catalano, la dirigenza del Barcellona avrebbe promesso a Xavi di esaudire l'unico "desiderio" a sua disposizione: portare al Nou Camp la stella polacca per rilanciare le ambizioni di grandezza azulgrana. Secondo quanto riportato da Sport.es, tanti gli euro messi sul piatto della bilancia: contratto 2+1 da 12 milioni netti a stagione per Lewandowski e 30 milioni per convincere il Bayern a liberare l'attaccante in scadenza 2023. Un'operazione che sembrava destinata ad andare ormai a buon fine nonostante il continuo botta e risposta tra l'attaccante, deciso a lasciare la Germania, e il club bavarese, che vuole comunque tenere il punto, ma che potrebbe clamorosamente finire in stand by a fronte di un concreto interesse da parte del Psg.

Campos ci prova: il Psg pronto ad inserirsi nella trattativa

Luis Campos si è insediato solo da qualche settimana al posto di Leonardo ed ha avviato tutta una serie di operazioni destinate a rivoluzionare il volto del Psg, che proprio oggi ha comunicato a Pochettino l'interruzione del rapporto e che continua a sperare di portare sulla panchina dei capitolini Zinedine Zidane. Intanto però secondo quanto rivelato da L'Equipe, l'idea sarebbe quella di regalare a Mbappe un nuovo partner d'attacco, per formare una coppia-gol da fare invidia a mezza Europa. Al momento si tratterebbe solo di un'idea suggestiva, ma nelle prossime ore non sono esclusi passi concreti e colpi di scena.