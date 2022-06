"Darwin Nunez al Liverpool: 5 anni di contratto e 100 milioni al Benfica"

LISBONA (Portogallo) - In Portogallo è già dato tutto per fatto: Darwin Nunez è un nuovo giocatore del Liverpool. A riportare l'indiscrezione è "A Bola" che ha parlato di un incontro tra Reds e Benfica, a Lisbona, per definire tutti i dettagli dell'operazione. Per il quotidiano portoghese il club inglese sborserà 75 milioni di euro fissi al Benfica, 25 milioni di euro di bonus e un contratto di 5 anni per il calciatore. E' proprio la durata dell'accordo tra l'attaccante e i vice campioni d'Europa che stabilirà il prezzo totale di 100 milioni: basterà che l'uruguaiano giochi 60 partite nei suoi 5 anni di Premier League. Il giocatore ha lasciato ieri la nazionale dell'Uruguay e dovrebbe essere già in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche prima della firma con la sua nuova squadra.