Calciomercato Ascoli, Bucchi in pole per la panchina

ASCOLI - Il triangolo dei candidati alla panchina dell’Ascoli, dopo l’addio di Sottil e la fumata nera con Pippo Inzaghi, si è rovesciato. Cristian Bucchi è diventato il vertice alto, con Stefano Vecchi e William Viali alle sue spalle. In realtà ci sarebbe anche qualche altro nome spendibile, ad esempio quello di Andrea Soncin, indimenticato “Cobra” bianconero, che ha fatto una breve esperienza da allenatore in serie A con un Venezia già condannato alla retrocessione. La sua candidatura inevitabilmente crea una certa suggestione nella piazza, anche se – viste le ambizioni di Patron Pulcinelli – potrebbe essere più indicato un profilo di tecnico più esperto. Per quanto riguarda l’organico è chiaro che le operazioni dipenderanno dagli orientamenti di colui che darà il nuovo allenatore. Piace il difensore centrale mancino Cristian Cauz (26), reduce da un ottimo campionato con la Reggiana. Per quanto riguarda il, reparto offensivo, resta buona la pista che porta a Davide Di Molfetta (25), di proprietà del Milan, reduce dal prestito alla FeralpiSalò, così come potrebbe essere rinnovato il prestito dalla Lazio di Fabio Maistro (26).