Calciomercato Ternana, pista croata: Babec e Prsir

TERNI - La Ternana è ripartita da Iannarilli, il cui contratto fino al 2025 è pronto per la firma. Le probabili conferme coinvolgono anche i nomi di Krapikas e di Casadei, mentre Vitali e Kontek sono dati in partenza, quest'ultimo in direzione Cesena (prestito con diritto di riscatto ai romagnoli). Sembra invece tramontare la pista Bardi del Bologna. Si accende però una pista in Croazia, da dove si attendono due centrocampisti centrali under ritenuti particolarmente interessanti: Hrvoje Babec (classe 1999) e Jurica Prsir (2000), entrambi del Velika Gorica. Non rientra nei piani Furlan, non sarà esercitato il diritto di riscatto per Koutsoupias, in prestito dall'Entella; la Spal sonda Ghiringhelli. Per le situazioni in entrata, la Ternana cerca un attaccante di peso: il preferito è La Mantia sul quale è folta la concorrenza. Piacciono anche i centrocampisti Estévez e Brugman.