Chiellini si annuncia al Los Angeles FC: "Il prossimo capitolo"

Giorgio Chiellini si è annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Los Angeles FC . L'ex capitano della Juventus ha pubblicato un breve video sui suoi profili social, con la scritta "The Next Chapter", "Il prossimo capitolo".

Chiellini al Los Angeles Fc: migliaia di like e condivisioni

Il video postato dall'ex centrale bianconero, che lo immortala con cappellino e maglietta del club californiano, ha già ricevuto migliaia di like, condivisioni e commenti, tra gli auguri dei suoi ex tifosi e i saluti dei nuovi supporters statunitensi. Chiellini, alla prima esperienza all'estero dopo 17 anni di Juve, arriva a parametro zero dopo la fine del suo contratto con la Vecchia Signora. L'ambizioso Los Angeles Fc, nato nel 2014, ha raggiunto nel 2020 la finale di Champions League della Concacaf. L'ex difensore azzurro a Radio Anch'io si era espresso così sul suo futuro: "Ora credo di aver bisogno di un'esperienza fuori, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita e per crescere a mia volta".

Chiellini, le parole del GM Thorrington: "È uno di noi"

Pochi minuti dopo è arrivato l'annuncio ufficiale del general manager del Los Angeles FC, John Thorrington: "Giorgio Chiellini è uno di noi fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmarés".