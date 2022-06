Marcelo, l'addio al Real Madrid dopo 25 trofei: "Me ne vado a testa alta"

MADRID (Spagna) - "È stata un'avventura meravigliosa. Oggi vado via da qui come il calciatore che ha vinto il maggior numero di titoli nella storia della migliore squadra del mondo". Nella conferenza stampa organizzata dal club di Florentino Perez, Marcelo saluta il Real Madrid dopo 16 stagioni e 25 trofei. Tra i partecipanti alla cerimonia di addio a Valdebebas, centro sportivo delle merengues, ci sono i compagni di squadra, lo stesso Perez, così come Carlo Ancelotti e Raul, che oggi è il responsabile della squadra B del club. Ma Marcelo ha insistito che non ha ancora intenzione di ritirarsi. Il difensore brasiliano, 34 anni fatti a maggio, sarà svincolato a fine mese. Tra i 25 trofei vinti con addosso la camiseta blanca del Real Madrid, ci sono cinque Champions League, sei campionati spagnoli e due titoli di Copa del Rey: "Dico grazie a compagni, allenatori e tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Un grazie speciale a Raul, che mi ha aiutato tanto e che è stato il mio 'esempio'. Vado via a testa alta: non è un addio, non mi sento come se stessi lasciando Madrid. Mi sono svegliato tutti i giorni, in questi sedici anni, con la gioia di essere nel miglior club del mondo; i miei figli hanno visto che ho giocato nella miglior squadra del mondo. Se non mi darete un biglietto, quando ve lo chiederò, ci saranno problemi", ha scherzato il brasiliano.