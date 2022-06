Blackburn Rovers, l'ex Milan Tomasson è il nuovo allenatore

LONDRA (Inghilterra) - Jon Dalh Tomasson è il nuovo allenatore del Blackburn Rovers. L'ex giocatore del Milan - ha indossato la maglia rossonera nel triennio 2002-2005, collezionando 75 presenze e 22 reti - ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2025, con il club di Ewood Park: "I Rovers sono lieti di annunciare la nomina di Jon Dahl Tomasson come nuovo capo allenatore. Ha firmato un contratto fino a giugno 2025". Questa la nota emessa oggi dal club biancoblù, storico team del calcio inglese che oggi milita nella Championship, seconda serie britannica, ma che divenne famoso nel 1995 per la vittoria della Premier League con Kenny Dalglish in panchina e Alan Shearer in campo. Il 45enne danese arriva in Inghilterra dopo aver guidato la squadra svedese del Malmo per due stagioni consecutive. Sarà seguito dai nuovi assistenti Remy Reijnierse e Ben Rosen, che lavoreranno a stretto contatto con gli allenatori David Lowe, Damien Johnson e Ben Benson.