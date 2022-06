“Gotze, trattative iniziate con l'Eintracht”

Gotze torna in Germania? Secondo la Bild, sarebbero iniziati i colloqui tra il 30enne centrocampista del Psv Eindhoven e l' Eintracht di Francoforte per ingaggiare il giocatore, campione del mondo nel 2014 con la maglia tedesca. L'Eintracht a maggio ha vinto l'Europa League superando in finale i Rangers di Glasgow. Recentemente, Gotze era stato associato anche a un possibile trasferimento al Milan .

“Gotze, clausola da 4 milioni di euro entro fine giugno”

La Bild afferma che Gotze ha una clausola rescissoria di 4 milioni di euro, che però scade a fine giugno, quindi sarebbe un buon affare per tutti, rossoneri compresi. Tra le squadre interessate al suo ingaggio c'è anche il Benfica. Gotze ha fatto sapere più volte di voler giocare in un club che disputerà la prossima Champions League e in questo senso l'Eintracht sarebbe perfetto. In più, tornerebbe in un campionato competitivo come la Bundesliga, altro desiderio del giocatore espresso ai media riguardo al suo futuro immediato.

Gotze è arrivato al Psv nel 2020 dal Borussia Dortmund, con gli olandesi ha giocato 77 partite segnando 18 gol e fornendo 18 assist. Il suo contratto scade nel 2024. Ex centrocampista anche del Bayern Monaco, con la maglia della Nazionale ha giocato 63 volte, con 17 gol all'attivo tra cui quello decisivo nella finale di Coppa del mondo del 2014 contro l'Argentina.