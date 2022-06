TERNI - Nessun riscatto per il centrocampista greco Ilias Koutsoupias (21) che, quindi, torna alla Virtus Entella. Identica situazione per Luka Bogdan (26), difensore centrale che è stato ripreso dalla Salernitana ma che potrebbe ritornare in prestito secco. Con l’arrivo di Mimmo Toscano a Cesena i romagnoli chiederanno il difensore croato Ivan Kontek (25).