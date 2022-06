Cavani e il futuro: "Ho proposte da Europa, Argentina e Brasile"

MONTEVIDEO (URUGUAY) - Edinson Cavani si gode le vacanze e poi deciderà con tutta calma quale sarà il suo futuro. Il Matador, conclusa l'esperienza biennale al Manchester United , ammette di non aver ancora scelto la sua prossima squadra anche se le proposte sul tavolo di certo non mancano. La sua intenzione sarebbe quella di proseguire in Europa anche se non mancano gli estimatori oltreoceano: per esempio Juan Roman Riquelme che lo vedrebbe bene in maglia Boca Juniors .

Cavani ammette: "Ho offerte ma non ho deciso"

Nella sua Salto, dove la squadra locale ha deciso di intitolargli lo stadio, il 35enne attaccante uruguaiano ha ammesso: "Ho due-tre proposte dall'Europa ma anche dall'Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla". Con oltre 400 reti in carriera, Cavani ha giocato pochissimo in maglia United, complici diversi infortuni e l'ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo. Nel biennio a Old Trafford ha disputato in tutto 59 partite, andando a segno 19 volte. Cresciuto nel Danubio, Cavani è approdato in Europa nel 2007 al Palermo: dopo il triennio da urlo al Napoli da 138 partite e 104 gol ha giocato per sette anni al Paris Saint Germain, battendo ogni record e segnando 200 reti sotto la Torre Eiffel. Vanta anche 130 presenze e 54 reti con la Nazionale uruguaiana.