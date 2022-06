Juve, sfuma David Neres: ufficiale l'approdo al Benfica

La società di Lisbona ha dato la notizia che il giocatore classe ‘97, proveniente dallo Shakhtar Donetsk , ha firmato con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2027 e una volta terminate le vacanze si metterà a disposizione del nuovo allenatore delle Aquile, il tedesco Roger Schmidt , scelto dalla società per riscattare una stagione, la scorsa, a due facce, fortemente deludente in campionato, chiuso solo al terzo posto senza mai entrare in lotta per il titolo, ma che ha visto la squadra, pasata nel corso dell'anno dalla guida tecnica di Jorge Jesus a quella di Verissimo, spingersi fino ai quarti di finale di Champions League eliminando il Barcellona nella fase a gironi e l’Ajax agli ottavi prima di arrendersi al Liverpool.

David Neres e l'approdo "fantasma" allo Shakhtar

L’acquisto di Neres arriva pochi giorni dopo l’ufficializzazione della cessione di Darwin Nunez allo stesso Liverpool per 75 milioni più bonus. Ruoli differenti, visto che Neres è un esterno d’attacco, ma il suo arrivo certifica le ambizioni della società del presidente Rui Costa di tornare competitiva in Primeira Liga e in Europa. Neres non ha mai debuttato con lo Shaktar, essendo approdato in Ucraina a gennaio, con il campionato fermo, ma mai più ripreso a causa dello scoppio della guerra. In precedenza il brasiliano aveva militato per cinque anni esatti nell’Ajax, che lo aveva prelevato a 20 danni dal San Paolo.