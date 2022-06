Godin saluta l'Atletico Mineiro dopo appena 9 partite: va al Velez

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - L'avventura di Diego Godin all'Atletico Mineiro è già giunta al capolinea. Il difensore uruguaiano, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Cagliari, a gennaio ha lasciato proprio la Sardegna per volare in Brasile e indossare la casacca bianconera. Dopo appena 9 presenze, delle quali una sola nel Brasileirao, però, l'ex Atletico Madrid ha deciso insieme alla società di Belo Horizonte di rescindere il contratto con un anticipo di sei mesi rispetto alla naturale scadenza. A 36 anni Godin è pronto a ripartire e dovrebbe dovrebbe spostarsi in Argentina per indossare la maglia del Velez.