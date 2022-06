“Il Chelsea pensa a Cristiano Ronaldo, Boehly incontra Mendes”

Settimana impegnativa quella del Chelsea . L'imprenditore americano Todd Boelhy , neo proprietario della squadra londinese, ha costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione di cui non fa più parte Marina Gravonskaia , in partenza dopo 19 anni da Stamford Bridge. Boelhy ha deciso di prendersi il ruolo di direttore sportivo ad interim e ha già compiuto il primo passo: incontrare Jorge Mendes , l'agente di Cristiano Ronaldo , che potrebbe lasciare il Manchester United . Lo scrive The Athletic.

“Boehly-Mendes: incontro in Portogallo”

Boehly e Mendes si sono visti in Portogallo la scorsa settimana. “Uno degli argomenti discussi è stato il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Chelsea”. Cr7 potrebbe anche decidere di rimanere allo United, ma a quanto pare è preoccupato e quindi si sta guardando intorno dopo un solo anno dal suo ritorno al Manchester dalla Juve.

Il Chelsea ha perso il suo centravanti, Romelu Lukaku, che tornerà all'Inter. E in più, prendendo Ronaldo, indebolirebbe un avversario diretto. Allo United faranno il possibile per non perdere la loro punta di diamante visto che sono partiti già altri sette giocatori. E Ronaldo sarebbe insoddisfatto proprio del mercato trasferimenti della squadra. Recentemente, si è parlato anche di un interessamento del Bayern Monaco per il portoghese, ma sono arrivate subito le smentite.