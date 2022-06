"Saliba conquista l'Arsenal: via alle trattative per il rinnovo"

Impegnato nella caccia a rinforzi in ogni reparto con il chiaro obiettivo di costruire una rosa in grado di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, dopo la beffa subita dal Tottenham nel finale dell’ultima Premier League, l’Arsenal sta per ritrovarsi un casa un prezioso rinforzo per la difesa.

"Arsenal pronto a confermare Saliba" Secondo quanto riportato da 'The Sun', infatti, i Gunners avrebbero ormai deciso di tenere in organico nella prossima stagione William Saliba, il difensore francese classe 2001 che il club londinese aveva acquistato nel 2019 per 30 milioni dal Saint-Étienne, ma sempre ceduto in prestito nelle ultime tre stagioni, prima agli stessi ‘Verts’ e poi al Nizza e all’Olympique Marsiglia, dove alla corte di Jorge Sampaoli Saliba sembra aver compiuto l’ultimo salto di qualità disputando un’annata ad alto rendimento e contribuendo al ritorno dell’OM in Champions League fino a meritarsi la chiamata del ct della Francia Didier Deschamps che lo ha fatto esordire nella nazionale maggiore a marzo schierandolo anche nelle prime, sfortunate partite dei Bleus nella terza edizione della Nations League.

William Saliba si allontana dall'Italia Eppure, Saliba sembra destinato a rinviare ancora il debutto in Champions e si avvia a partecipare all’Europa League con l’Arsenal, visto che il manager dei Gunners Mikel Arteta pare essere stato conquistato dalle prestazioni del giocatore in Francia. Una brutta notizia anche per il Milan, che aveva inserito il nome di Saliba nella lista degli obiettivi per la difesa e che avrebbe potuto rispolverare la pista dopo aver visto sfumare l’ingaggio di Botman. Anche il Napoli aveva chiesto informazioni sul francese, prima di spostare le proprie attenzioni per compltare la difesa su Leo Ostigard.