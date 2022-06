Calciomercato Serie C Pescara, virata su Corazza

PESCARA - Pescara in pressing su Facundo Lescano attaccante argentino dell’Entella che vuole Luca Clemenza. L’affare sembra a buon punto: il calciatore approderebbe a titolo definitivo. Per la fascia destra l’obiettivo delle ultime ore è Matteo Saccani, nell’ultima stagione in forza alla Vis Pesaro, ma di proprietà del Sassuolo. Con Alessandro Sorrentino destinato alla B e con Alessandro Iacobucci anche lui con richieste dalla serie cadetta, il team abruzzese deve reperire un portiere e in questo senso Andrea Zaccagno, ex Perugia, sarebbe vicino al passaggio in Abruzzo. Per l’attacco torna a circolare il nome di Simone Corazza dell’Alessandria: sul calciatore c'è però la concorrenza del Cesena.