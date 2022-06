"Lenglet al Tottenham: c'è l'ok del giocatore"

BARCELLONA (Spagna) - Clement Lenglet è sempre più lontano dal Barcellona . Il difensore francese, sul quale ha chiesto informazioni anche la Roma in cerca di un centrale con esperienza internazionale , sarebbe sempre più vicino all'approdo in Premier League : lo scrive il 'Mundo Deportivo' secondo il quale il Tottenham di Antonio Conte avrebbe aumentato il pressing per strappare Lenglet al Barça. A oggi manca l'accordo tra Spurs e Barcellona che potrebbe cedere il difensore in prestito con diritto di riscatto.

Lenglet, priorità Spurs

Tottenham in pole per Lenglet che ha dato assoluta priorità agli Spurs a meno che non arrivino offerte più vantaggiose per il club blaugrana (che preferirebbe la cessione del difensore a titolo definitivo) e per il giocatore. Lenglet ha un un contratto con il Barça fino al 30 giugno 2026, dopo aver rinnovato nell'ottobre 2020, Lenglet ha giocato fino ad oggi quattro stagioni al Camp Nou, in cui ha giocato un totale di 160 partite ufficiali da giocatore del Barça con 7 gol all'attivo.