Lille, ufficiale: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore

LILLE (Francia) - Dopo un anno di stop Paulo Fonseca torna ad allenare e lo farà in Ligue 1 con il Lille. Il club francese ha annunciato l'ingaggio ufficiale dell'ex allenatore della Roma (contratto biennale) che non vede l'ora di poter tornare in panchina: "Diventare il nuovo allenatore del Lille è per me motivo di orgoglio e un grande onore. Sono consapevole che essere stato scelto per entrare a far parte di questo grande club francese, con la sua ricca storia e il suo impressionante track record, mi dà anche una grande responsabilità. Sono quindi felice di iniziare questa avventura con il Lille e desideroso di mettermi al lavoro con lo staff e i giocatori".