Tottenham, ufficiale Richarlison: grande colpo in attacco per Conte

LONDRA (Inghilterra) - Fabio Paratici regala ad Antonio Conte un attaccante top class per la stagione ormai alle porte . Il Tottenham ha ufficializzato l'acquisto di Richarlison , centravanti dell'Everton e della Nazionale brasiliana. L'intesa per la maxi operazione di calciomercato è stata raggiunta sulla base di 70 milioni di euro (comprensivi di 10 di bonus): "Siamo lieti di annunciare l'acquisto di Richarlison dall'Everton, soggetto a un permesso di lavoro. Benvenuto".

Richarlison al Tottenham

Come riportano i media britannici, il Tottenham avrebbe fatto pressioni su Richarlison affinché prendesse una decisione rapida. L'attaccante, attualmente in vacanza, inizialmente aveva preso tempo per valutare tutte le sue opzioni, tra cui Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Poi però è arrivata l'accelerata decisiva degli Spurs, che avrebbero addirittura inviato un medico in Brasile prima ancora che Richarlison avesse accettato, in modo tale da poter svolgere le visite mediche subito dopo il via libera.