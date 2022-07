Cagliari, green amarcord con Di Pardo e Muzzi

CAGLIARI - E' Alessandro Di Pardo il primo rinforzo del Cagliari di Liverani. Arrivato in prestito dalla Juve (con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione), nella passata stagione ha militato nel Cosenza contribuendo alla salvezza. Di professione esterno destro, si giocherà il posto con Zappa, dopo la partenza di Bellanova. E Di Pardo è appunto solo il primo dei tasselli individuati per tentare la scalata alla massima seria: il nome più appetito dai rossoblù è quello di Lapadula, che il Cagliari non intende lasciar perdere, seguito da altri profili come Petriccione, Maric e Puscas. Oltre alla giovane novità (Di Pardo è un classe '99), spazio anche per l'amarcord, con il ritorno di Roberto Muzzi, da ieri nuovo club manager, figura di raccordo tra gruppo squadra, ds e staff tecnico.