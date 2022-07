Clamoroso al Marsiglia: ufficiale l'addio di Sampaoli

MARSIGLIA (FRANCIA) - L'avventura di Jorge Sampaoli al Marsiglia è giunta ufficialmente al capolinea. Lo rende noto il club focese con una nota ufficiale: "L'Olympique de Marseille e Jorge Sampaoli annunciano la loro decisione congiunta di porre fine alla loro collaborazione. Jorge Sampaoli è il primo allenatore a cui Pablo Longoria ha voluto affidare il destino della prima squadra nel febbraio 2021. Il tecnico argentino aveva preso le redini della squadra in un contesto particolare durante la stagione 2020/21". Il Marsiglia ringrazia l'allenatore argentino "per le emozioni vissute insieme" e per aver incarnato in toto i valori del club fin dal suo primo giorno al Velodrome ma "a seguito di una lunga riflessione, le due parti, che agiscono nell'interesse del progetto dell'Olympique, hanno deciso di porre fine a questa rapporto". Sampaoli, nei suoi 16 mesi sulla panchina biancazzurra, aveva riportato l'OM in Champions League, dopo sei anni di assenza, nella stagione 2020/21.