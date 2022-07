"Barcellona, ultimatum al Bayern per Lewandowski"

BARCELLONA (SPAGNA) - Ultimatum del Barcellona al Bayern Monaco per Robert Lewandowski: quaranta milioni di euro, prendere o lasciare. Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha fatto capire in un incontro informale con la stampa catalana che i blaugrana ora aspettano una risposta dal club tedesco, costretto a decidere se accettare la proposta anche se inferiore ai 60 milioni richiesti o se trattenere controvoglia un giocatore che va per i 34 anni e che nel 2023 andrà a scadenza. Per quanto riguarda invece Ousmane Dembelé: il suo contratto è scaduto il 30 giugno ma il francese potrebbe comunque rimanere al Barcellona. All'attaccante sarebbe stato chiesto di tagliarsi l'ingaggio del 40%, attestandosi su una cifra simile a quella che guadagna un'altra giovane stella blaugrana, Ansu Fati.