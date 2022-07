"Manchester United, assalto a Eriksen: offerto un biennale"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il primo vero colpo del Manchester United potrebbe essere Christian Eriksen. Dopo l'arresto cardiaco a Euro2020, il danese è tornato in campo lo scorso febbraio trascinando il Brentford alla salvezza e ora, scaduto il contratto e svincolato, si sta guardando intorno. Secondo la stampa inglese, in pole position ci sarebbero i Red Devils, che hanno avviato contatti positivi con il centrocampista ex Inter. Sul piatto un biennale da circa 9 milioni di euro lordi a stagione. Il giocatore, però, che ha altre proposte in Premier League (dal Tottenham all'Everton) vorrebbe prima capire come si muoverà lo United sul mercato.