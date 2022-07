Calciomercato Viterbese, ufficiale: preso Manarelli

VITERBO - La Viterbese, attraverso il proprio sito web, ha ufficializzato "il primo colpo in entrata del mercato estivo. Si tratta del calciatore, classe 2002, Davide Manarelli. Il difensore, ex Sassuolo, arriva nella Tuscia a titolo definitivo, con un contratto sottoscritto fino al 2025. Il terzino sinistro, ex Renate e Sassuolo, nato il 1 febbraio 2002 è il primo rinforzo della campagna acquisti del sodalizio guidato dal patron Romano, che nella giornata di ieri ha ufficializzato anche l’arrivo a Viterbo del neo tecnico Filippi. Il mosaico della rosa gialloblù inizia a prendere forma".