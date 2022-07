As: "Cristiano Ronaldo al Barcellona, Jorge Mendes tratta!"

BARCELLONA (Spagna) - La bomba di mercato arriva direttamente dalla versione online del quotidiano spagnolo "AS". Joan Laporta, presidente in carica del Barcellona, sarebbe a cena in compagnia di Jorge Mendes e tra gli argomenti di discussione ci sarebber nientemeno che Cristiano Ronaldo, che ad un solo anno dal suo ritorno al Manchester United vuole lasciare i 'Red Devils' per continuare a giocare la Champions League. Gli altri nomi sul tavolo dovrebbero essere quelli di Ruben Neves, Rafael Leao e Bernardo Silva, ma il nome dell'ex asso della Juventus sarebbe balzato in cima alla lista delle preferenze - si legge - per via del muro eretto dal Bayern Monaco per Robert Lewandowski. Per questa ragione il Barça potrebbe rinforzare il suo reparto avanzato puntando sul 37enne fuoriclasse portoghese, per anni rivale e stella del Real Madrid.