Pirlo fa spese a Frosinone: preso Matteo Ricci per il suo Karagumruk

ISTANBUL (Turchia) - Prima lo screenshot - preso da Google Maps - di un viaggio da Frosinone ad Istanbul, poi una serie di tweet in cui comunicano il trasferimento ufficiale: la carriera di Matteo Ricci, centrocampista classe 1994 scuola Roma e in Ciociaria dall'inizio della scorsa stagione dopo aver vestito le maglie di Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana e Spezia, proseguirà in Turchia, al Fatih Karagumruk recentemente passato sotto la guida tecnica dell'ex allenatore della Juve Andrea Pirlo.