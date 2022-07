"Manchester United, Ronaldo salta anche il secondo allenamento"

MANCHESTER (Inghilterra) - Anche oggi per il Manchester United sarà un allenamento senza Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, secondo quanto riportato dall'Athletic, non è atteso per il secondo giorno consecutivo. CR7 ha saltato il raduno fissato per ieri adducendo "motivi familiari". Al momento non è ancora chiaro quando tornerà, nonostante i Red Devils abbiamo in programma di partire venerdì per il loro tour in Thailandia e Australia. Il club ha smentito che alla base di queste assenze ci siano motivi di mercato, ma sempre secondo quanto appreso dai media britannici il comproprietario del Chelsea, Todd Boehly, ha incontrato Jorge Mendes, per discutere della sua situazione e dell'idea del suo passaggio ai Blues, dove avrebbe l'opportunità di giocare la Champions League.