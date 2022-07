Barcellona, Laporta: "Lewandowski? Gli abbiamo chiesto di aspettare"

BARCELLONA - "Mercato? In questo momento non possiamo ancora fare acquisti. Stiamo parlando con i giocatori che ci interessano per farci aspettare". Sono le parole del presidente del Barcellona , Joan Laporta , a margine della presentazione di Franck Kessie. Il numero 1 blaugrana ha risposto così alle domande sui possibili arrivi, tra cui quelli di Rahinha , Bernardo Silva e soprattutto Lewandowski .

"De Jong? Se non c'è necessità non lo venderemo"

Sul rinnovo di Ousmane Dembele, a cui è scaduto il contratto lo scorso 30 giugno: "Ousmane non è un calciatore del Barcellona, ma gli abbiamo fatto un'offerta. Lui non è venuto ad accettare la nostra proposta, ma vuole continuare a parlare. Continueremo a parlare, almeno per ora". Invece sul mercato in uscita Laporta ha parlato del futuro di Frank de Jong: "Se non c'è necessità non lo venderemo". Infine il ds Mateu Alemany ha rassicurato tutti sul futuro del 17enne Gavi: "Continuerà al Barça al 100%".