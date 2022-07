Calciomercato Como, ufficiale: Parigini in prestito dal Genoa

COMO - Con un comunicato ufficiale il Como ha annuncoato "l’arrivo a titolo temporaneo dal Genoa CFC di Vittorio Parigini. Si tratta di un ritorno per l’esterno offensivo che la scorsa stagione è stato uno dei giocatori più importanti della rosa dei lariani con 31 presenze e 2 gol". Queste le prime dichiarazioni di Parigini: "Sono molto felice di essere tornato al Como, era la mia prima opzione perché l’anno scorso mi sono trovato veramente bene. Penso che questa società abbia tutto per continuare a crescere e a migliorare e io non vedo l’ora di dare il mio contributo”.